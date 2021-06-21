Россия поговорит с Турцией о " затягивании Украины в НАТО"

Глава МИД РФ Сергей Лавров Фото из открытых источников

России не понравилась поддержка Турцией членства Украины в НАТО

Россия в ближайшее время в ходе очередных контактов планирует обсудить с Турцией тему "затягивания" Украины в Североатлантический Альянс. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 19 июня выразил благодарность за решительную поддержку Турцией членства Украины в НАТО. В свою очередь министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что Анкара будет и в дальнейшем всеми способами поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины.

Такая позиция Турции не понравилась России, там назвали стремление Украины к вступлению в НАТО "затягиванием" страны в Альянс.

"Мы очень четко, недвусмысленно свою позицию относительно попыток затягивать Украину в НАТО обозначили. У меня нет сомнений, что серьезные, ответственные государства прекрасно понимают, о чем идет речь. Мы в регулярном диалоге с нашими турецкими коллегами, в ближайшее время у нас планируется очередной контакт. Я думаю, мы, конечно же, поговорим и на эту тему тоже", - сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что Москва обратила внимание на то, что президент США Джо Байден допустил гипотетическую возможность вступления Украины в НАТО.