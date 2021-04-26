Россия объявила персоной нон грата еще одного украинского дипломата

Министерство иностранных дел РФ Facebook / МИД РФ

Имя дипломата не было названо

Министерство иностранных дел России высылает из страны еще одного украинского дипломата, на этот раз речь идет о сотруднике посольства в Москве. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

"В связи с недружественными действиями украинской стороны, которая 19 апреля с.г. объявила "persona non grata" сотрудника Посольства Российской Федерации в Киеве, и на основе принципа взаимности за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, "persona non grata" объявлен сотрудник Посольства Украины в России", - говорится в сообщении.

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Известно, украинский дипломат должен покинуть территорию России до конца суток 30 апреля. Соответствующую вербальную ноту сегодня направили в посольство Украины в Москве.

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Напомним, 16 апреля сотрудники ФСБ РФ задержали в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка якобы из-за получения "закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ".

Позже в Москве заявили, что присутствие украинского консула Александра Сосонюка в РФ "нежелательно", поэтому ему рекомендуют уехать из страны.

В ответ на такие действия Министерство иностранных дел Украины решило выслать из страны старшего дипломата посольства Российской Федерации в Киеве, им оказался Евгений Черников.