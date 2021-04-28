Россия объявила о выдворении дипломатов Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии

Министерство иностранных дел РФ Facebook / МИД РФ

Сотрудники посольств Литвы, Латвии, Эстонии и Словакии должны покинуть территорию России в семидневный срок

Россия решила выдворить трех дипломатов Словакии, двух сотрудников посольства Литвы, а также по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии. Об этом сообщили в прессслужбе Министерства иностранных дел РФ 28 апреля.

"Главам дипмиссий заявлен решительный протест в связи с провокационными и ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах. Вильнюс, Рига и Таллин продолжают проводить открыто враждебный курс в отношении нашей страны, прикрываясь в этом случае псевдосолидарностью с огульными действиями Чехии в отношении России", — заявили в МИД.

Кроме этого, в министерстве уточнили, что объявили persona non grata сотрудников посольства Словакии в Москве в ответ на такие же действия Братиславы. В России назвали обвинения российских дипломатов в противоправной деятельности "абсурдным и надуманным".

Как отмечается, сотрудники посольств Литвы, Латвии, Эстонии и Словакии должны покинуть территорию России в семидневный срок.