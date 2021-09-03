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Россия объяснила отказ от миссии ОБСЕ на границе с ОРДЛО: "виноваты" Украина и Запад

Министерство иностранных дел РФ Facebook / МИД РФ

За все это время миссия ни разу не зафиксировала переброску российских войск

Российская Федерация объяснила отказ от наблюдательной миссии ОБСЕ, которая семь лет работала на двух пунктах пропуска, граничащих с неподконтрольным участком украинской границы на оккупированном Донбассе. Об этом сообщает сайт МИД России.

Отмечается, что присутствие ОБСЕ на границе была решением берлинской встречи министров иностранных дел нормандского формата от июля 2014 года и "жестом доброй воли" со стороны России.

"Однако украинские власти и их западные покровители не отнеслись к данному шагу Российской Федерации с должным уважением. Поскольку за 7 лет своей деятельности группа не зафиксировала ни одного факта переброски из России на Донбасс войск, вооружений, боеприпасов или военной техники, эти страны стремились использовать сам факт присутствия ОБСЕ на российской территории для подтверждения каких-то "обязательств" России в рамках минских договоренностей", - говорится в заявлении.

МИД России отмечает, что работа наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" не оказало положительного влияния на процесс урегулирования. Москва обязуется оказать им содействие в завершении работы на российской территории.

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Ранее сообщалось, что Россия отказалась продлить мандат миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк", расположенные на участке границы с неподконтрольными территориями Украины.

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