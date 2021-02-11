Россия назвала два вопроса, от которых якобы зависит урегулирование на Донбассе

В РФ хотят узнать, как именно Украина намерена мирным путем решить конфликт и каким будет особый статус Донбасса

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя назвал два вопроса, от которых, по его словам, зависит урегулирование ситуации на Донбассе . Об этом шла речь на заседании Совбеза ООН к годовщине Минских соглашений.

Небензя отметил, от ответа на эти вопросы якобы зависят перспективы урегулирования конфликта на востоке Украины.

"В течение этих шести лет до сих пор нет ответа на два важных вопроса. Как именно Украина намерена мирным путем решить конфликт, и каким Киев видит будущий особый статус Донбасса в составе Украины. А от ответа на эти вопросы целиком зависят перспективы урегулирования", - заявил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вместе с послами стран "Большой семерки" отправился на передовую на Донбассе. Там они ознакомятся с ситуацией и встретятся с военными ООС.