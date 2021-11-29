Россия может вообще прекратить транзит газа через Украину после 2024 года, - "Нефтегаз"

Председатель правления НАК "Нафтогаз" Украины Юрий Витренко Facebook/Юрий Витренко

Россияне не хотят даже начинать разговор

Глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что Россия не хочет вести переговоры с Украиной относительно продления соглашения о транзите газа в ЕС после 2024 года. Об этом он рассказал Международному агентству Reuters.

"Нет ничего, ни намеков, ни формальных, ни неформальных обсуждений (с Россией, - ред.) Мы обсуждаем это с американцами и немцами, что каждая сторона хотела бы продления соглашения о транзите, но россияне не хотят даже начинать разговор".

По его словам, после сертификации и, соответственно, запуска газопровода "Северный поток-2", российский импортер газа "Газпром" не будет зависеть от украинской газотранспортной системы для транзита в страны ЕС.

По мнению Витренко, хотя "Нафтогаз" приобщили к процессу сертификации "Северного потока-2", у украинской стороны нет механизмов остановки решения о его запуске.

Он добавил, что Украина обратится в международный суд, если газопроводу предоставят разрешение и сертификаты для полноценного запуска вопреки требованиям европейского права.

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Ранее сообщалось, что со стороны Российской Федерации не поступало конкретных предложений относительно продолжения транзита газа по территории Украины.