Россия готова к эскалации на Донбассе с продвижением вглубь Украины, - разведка

Фото из открытых источников

Российские СМИ получили поручение освещать "агрессивные действия Украины" в ответ, утверждают в ведомстве

Россия завершает подготовку комплекса мер для провокации украинских военных на ответ на враждебные действия вдоль линии соприкосновения на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Российская Федерация завершает подготовку комплекса мероприятий, который имеет целью побуждение нашего государства на военный ответ на враждебные действия оккупантов на линии соприкосновения сторон на востоке Украины, расширения российского военного присутствия на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" за счет введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, мотивируя это необходимостью защиты в самопровозглашенных республиках российских граждан (на самом деле – граждан Украины, которым принудительно в течение последних лет выдавали паспорта РФ)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, не исключается попытка продвижения сил противника вглубь территории Украины.

При этом добавляется, что российские дипломатические представительства за границей и средства массовой информации получили задание быть готовыми к освещению и разъяснению мировому сообществу информации о якобы агрессивных действиях ВС Украины и "миротворческих" мероприятий РФ в ответ.

Напомним, во время заседания ТКГ 31 марта российская сторона отказалась поддерживать предложение главы украинской делегации Леонида Кравчука о восстановлении всеобъемлющего режима прекращения огня с 1 апреля.