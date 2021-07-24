Как отмечается, Москва надеется, что МОК вновь внесет в карту исправления. Так, по мнению РФ, достигнут "правовой и объективной реальности".
В свою очередь, такие действия России прокомментировал и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он отметил, что полуостров - оккупированный и напомнил о Курилах, которые принадлежат Японии.
"Да, да - "свободное волеизъявление" под дулом автоматов вторгшихся российских войск. Крым является временно оккупированной РФ территорией Украины. Такая же очевидность, как и то, что южная группа Курильских островов - Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи - является территорией Японии", - написал в комментариях под постом Чубаров.
Ранее сообщалось, что сначала на официальном сайте Олимпийских игр-2020 в Токио временно оккупирован Крым отделили от материковой части Украины границей. На это в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что поручили посольствам Украины в Швейцарии и Японии разобраться в этой ситуации.
Позже на официальном сайте Олимпиады-2020 исправили карту мира, на которой Крым был отделен от Украины рубежом и убрали границу. В пресс-службе МОК никоим образом инцидент не прокомментировали.