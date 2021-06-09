Роскошная вилла Ла Гранж: Стало известно, где пройдет встреча Байдена с Путиным

Владимир Путин и Джо Байден Фото из открытых источников

Официально место встречи еще не подтвердили, однако подтверждение ожидается вечером 9 июня

Запланированная на 16 июня встреча лидеров США и России пройдет на вилле XVIII века с видом на Женевское озеро. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Саммит организуют на Вилли Ла Гранж, которая расположена в центре парков Ла Гранж и О Вив, примыкающих друг к другу.

Отмечается, что власти швейцарской Женевы закрыли эти парки до 18 июня, а полиция и армия установили по периметру ограждения, колючую проволоку и посты охраны.

Официально место встречи еще не подтвердили, однако подтверждение ожидается вечером 9 июня.

На переговорах лидеров стран будут сопровождать государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и президент Российской Федерации Владимир Путин планируют встретиться 16 июня в Женеве. Байден анонсировал, что одной из тем для обсуждения будет Украина.