РФ вызвала украинского поверенного из-за протеста националистов во Львовской области

Памятник Пушкину Фото из открытых источников

Представители "Нацкорпуса" помешали работникам российского консульства во Львовской области возложить цветы к памятнику поэту Пушкину

Министерство иностранных дел РФ выразило протест поверенному в делах Украины в России Василию Покотило из-за акций украинских националистов во Львовской области. Об этом сообщает агентство ТАСС, цитируя пресс-секретаря МИД РФ Марию Захарову.

"10 июня в 10 часов в МИД был вызван временный поверенный в делах Украины в Москве Василий Покотило. Ему был заявлен решительный протест по поводу очередного нарушения Киевом своих обязательств согласно Венской конвенции 1961-го и 1963 года.

В очередной раз мы потребовали от украинской стороны принять все необходимые меры по недопущению подобных провокаций, обеспечить условия для нормальной работы и неприкосновенности посольства и генконсульства России в Украине, а также безопасность их сотрудников", - отметила Захарова.

Как известно, 6 июня работники российского консульства в селе Заболотовцы во Львовской области хотели возложить цветы к памятнику российскому поэту Александру Пушкину.

Тем не менее, представители "Нацкорпуса" помешали им это сделать.

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Напомним, ранее мы писали, что посол Украины отказался участвовать в совместной с послом РФ церемонии.