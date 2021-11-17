РФ совершит ошибку, в случае "авантюрных" шагов в отношении Украины, - Джонсон
Премьер Британии призвал всех понять цену неверных оценок ситуации на границах
Руководство РФ совершит ошибку, если прибегнет к силовым методам в отношении Украины. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает "Интерфакс-Украина".
"Я думаю, это будет трагическая ошибка для Кремля полагать, что можно что-либо получить за счет военно-политического авантюризма", - сказал он, отвечая на вопрос, какую еще военную помощь может оказать Лондон Польше и Украине.
Джонсон подчеркнул, что речь идет о двух разных вещах: так, Польша является членом НАТО и имеет соответствующие гарантии безопасности, а Украина - нет, причем не существует даже плана действий для вступления Украины в НАТО.
"Что нам нужно сделать - убедиться, чтобы все понимали цену неверных оценок на границах", - добавил премьер.
Напомним, на днях сообщалось, что Великобритания готова перебросить в Украину 600 своих военнослужащих на фоне угрозы военного вторжения. В частности, подготовка началась после того, как главы оборонных ведомств и MИ-6 сообщили, что президент РФ Владимир Путин представляет опасность для Украины и Запада.