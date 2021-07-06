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РФ разместила в аннексированном Крыму потенциальные носители ядерного оружия, - Джапарова

Первый замглавы МИД Эмине Джапарова UATV

Россия активно развивает ядерную инфраструктуру на полуострове

На территории аннексированного Крымского полуострова Россия разместила потенциальные носители ядерного оружия и продолжает развивать военную инфраструктуру. Об этом заявила первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова на форуме "Украина 30", сообщает РБК-Украина

"Россия активно развивает крымскую военную инфраструктуру для своего ядерного оружия. Реконструирует инфраструктуру хранилищ ядерных боеголовок советских времен. На полуострове уже размещены потенциальные носители ядерного оружия", - заявила Джапарова.

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Кроме этого, она подчеркнула, что российская сторона постоянно наращивает количество военнослужащих и техники на оккупированном полуострове.

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Напомним, недавно на анексованому полуострове подтвердили наличие штаммов коронавируса "Альфа" (впервые обнаружили в Великобритании) и "Дельта" (обнаружен в Индии). 

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