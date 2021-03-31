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РФ отказалась в ТКГ от всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 1 апреля

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

Двое из трех представителей ТКГ внесли предложение по восстановлению "режима тишины"

Во время заседания ТКГ 31 марта российская сторона отказалась поддерживать предложение главы украинской делегации Леонида Кравчука о восстановлении всеобъемлющего режима прекращения огня с 1 апреля. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Согласно сообщению, заседание началось с предложения главы украинской делегации Л. Кравчука обеспечить с 00:00 1 апреля соблюдение полного и всеобъемлющего сохранения режима прекращения огня.

Известно, что предложение поддержали спецпредставитель главы ОБСЕ госпожа Х. Грау и координатор подгруппы по безопасности глава СММ ОБСЕ посол господин Х. Чевик.

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Как отмечается, было предложено принять совместное согласованное заявление ТКГ, в котором подтвердить стремление сторон усилить режим прекращения огня и спасти жизни гражданских лиц и военного персонала.

"К сожалению, ни предложение Л. Кравчука, ни представителей ОБСЕ не нашли поддержки со стороны российской делегации. Это произошло, несмотря на соответствующие заявления лидеров ФРГ и Франции, в которых они вчера подчеркнули необходимость придерживаться режима прекращения огня на Донбассе", - отметили в пресс-службе украинской делегации.

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Напомним, накануне вечером в формате видеоконференции состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Главы государств обсудили коронавирус, Сирию, Ливию, Беларусь и подробно обменялись мнениями об Украине.

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