РФ отказалась в ТКГ от всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 1 апреля
Двое из трех представителей ТКГ внесли предложение по восстановлению "режима тишины"
Во время заседания ТКГ 31 марта российская сторона отказалась поддерживать предложение главы украинской делегации Леонида Кравчука о восстановлении всеобъемлющего режима прекращения огня с 1 апреля. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба украинской делегации в ТКГ.
Согласно сообщению, заседание началось с предложения главы украинской делегации Л. Кравчука обеспечить с 00:00 1 апреля соблюдение полного и всеобъемлющего сохранения режима прекращения огня.
Известно, что предложение поддержали спецпредставитель главы ОБСЕ госпожа Х. Грау и координатор подгруппы по безопасности глава СММ ОБСЕ посол господин Х. Чевик.
Как отмечается, было предложено принять совместное согласованное заявление ТКГ, в котором подтвердить стремление сторон усилить режим прекращения огня и спасти жизни гражданских лиц и военного персонала.
"К сожалению, ни предложение Л. Кравчука, ни представителей ОБСЕ не нашли поддержки со стороны российской делегации. Это произошло, несмотря на соответствующие заявления лидеров ФРГ и Франции, в которых они вчера подчеркнули необходимость придерживаться режима прекращения огня на Донбассе", - отметили в пресс-службе украинской делегации.
Напомним, накануне вечером в формате видеоконференции состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Главы государств обсудили коронавирус, Сирию, Ливию, Беларусь и подробно обменялись мнениями об Украине.