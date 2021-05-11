РФ остается на границе, но меньше бряцает оружием, - Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба МИД Украины

Глава МИД также поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины

Украина опасается, что Россия снова начнет стягивать свои войска к границам. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время форума "Украина 30".

По его словам, относительное затишье - не повод, чтобы расслабляться.

"За последний месяц мы увидели как работает сдерживание на практике. Хочу поблагодарить партнеров, что они нас вовремя услышали. Российская Федерация остается и на границе и на оккупированной территории. Единственное что изменилось, РФ перестала громко бряцать оружием, но она может возобновить эти действия в любой момент", - отметил Кулеба.

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Напомним, в прошлом месяце в Министерстве обороны Российской Федерации заявили о начале отвод войск от украинской границы. Российские военные должны были возвращаться в пункты постоянной дислокации с 23 апреля.

Позже в Государственной пограничной службе заявили, что Российская Федерация начала частично выводить свои войска с территории временно оккупированного Крыма, но движения у восточной границы Украины не наблюдается.