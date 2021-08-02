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РФ направила в Украину ноту протеста из-за декоммунизации "Марсова поля" во Львове

Фото из открытых источников

РФ осуждает "взятый украинскими властями курс" на демонтаж памятников советским солдатам

Министерство иностранных дел РФ направило ноту протеста Украине из-за возможного демонтажа копии советского ордена Второй мировой войны на воинском мемориале "Марсово поле" во Львове. Об этом говорится на сайте МИД РФ.

РФ осуждает "взятый украинскими властями курс" на демонтаж памятников советским солдатам и самой памяти об их подвиге в борьбе с фашизмом.

"Призываем руководство Украины отказаться от фальсификации истории и попыток лишить украинских граждан Победы в Великой Отечественной войне, достигнутой совместными усилиями всех народов бывшего Советского Союза", - говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Отметим, что ранее народный депутат, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович в ходе встречи с сенаторами Франции обсудили возрождение фашизма в Украине. В частности, французские сенаторы были шокированы тем, как в Украине героизируют и открывают мемориальные доски и памятники участникам массовых убийц мирного населения разных стран - ветеранам дивизии СС "Галичина" и с какими государственными почестями их хоронят.

Напомним, 23 июля во Львове на улице Стрыйской демонтировали две последние фигуры советского Монумента славы. Их перевезли в музей "Территория террора".

В МИД РФ в свою очередь отреагировали на демонтаж монумента. В дипведомстве назвали демонтаж советского монумента "актом государственного вандализма".

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