РФ может использовать как повод для атаки выданные в ОРДЛО паспорта, - Украина в ОБСЕ

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В прошлом Россия показала, что способна нападать внезапно

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил, что Россия может использовать незаконную выдачу паспортов РФ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) как повод для атаки на Украину для "защиты российских граждан". Об этом он рассказал на заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщает "Укринформ".

"Мы не должны терять бдительность ни на Донбассе, ни в Крыму, ни в Черном и Азовском морях, которые остаются сильно милитаризованными Россией. Полмиллиона российских паспортов, которые уже были незаконно выданы российской стороной в оккупированных районах Донбасса, могут быть легко использованы Россией как повод для начала очередного вооруженного нападения. И мы уже видели ряд заявлений по этому поводу со стороны российских чиновников", - заявил Цимбалюк.

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Кроме этого, во время выступления глава украинской миссии в ОБСЕ выразил благодарность всем государствам-участникам за высказанную поддержку Украины в последние недели, когда Россия резко увеличивала свое военное присутствие вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных территориях.

По словам Цимбалюка, дальнейшие шаги России "невозможно было предсказать", а в прошлом РФ уже демонстрировала, что может нападать внезапно, если у нее есть такая возможность.

Украинский представитель подчеркнул, что решающее значение для предотвращения подобного развития событий имеет "консолидированная позиция международного сообщества с четкими посланиями".

Напомним, ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что статус жителей ОРДЛО с российскими паспортами будет обсуждаться уже после деоккупации региона.