РФ должна прекратить наращивать свои войска на границе с Украиной, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг Фото из открытых источников

По его словам, НАТО мониторит ситуацию на востоке Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Российскую Федерацию немедленно прекратить стягивать свои войска к границам с Украиной и неподконтрольных украинскому правительству территорий. Об этом он рассказал в Брюсселе после окончания заседания Комиссии Украина-НАТО, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы серьезно обеспокоены развитием событий, и НАТО пристально мониторит ситуацию. За последние недели Россия приблизила тысячи подразделений в боевой готовности к украинским границам. Это - наибольшее увеличение российский войск со времени незаконной аннексии Крыма в 2014 году", - отметил генсек.

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Кроме этого, Столтенберг заявил, что "значительное наращивание войск Россией не обосновано, необъяснимо и вызывает глубокую обеспокоенность".

"Россия должна положить конец этому военному наращиванию в и вокруг Украины, прекратить свои провокации и немедленно деэскалировать ситуацию", - подчеркнул генсек НАТО.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной. В частности, в Брянске и Воронежской области РФ и в оккупированный Крым.

В свою очередь в Кремле отреагировали на слова украинской стороны, отметив, что перемещение российских войск у границы с Украиной не должно беспокоить другие страны, поскольку они передвигаются исключительно по территории РФ для защиты своих границ.

Тем не менее европейское военное командование США решило усилить уровень наблюдения из-за стягивания Россией своих войск к границам Украины.

Впоследствии в Главном управлении разведки Министерства обороны заявили о повышенном уровне военной опасности учитывая взимания Россией своих войск к границам Украины.