РФ должна прекратить наращивать свои войска на границе с Украиной, - Столтенберг
По его словам, НАТО мониторит ситуацию на востоке Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Российскую Федерацию немедленно прекратить стягивать свои войска к границам с Украиной и неподконтрольных украинскому правительству территорий. Об этом он рассказал в Брюсселе после окончания заседания Комиссии Украина-НАТО, сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы серьезно обеспокоены развитием событий, и НАТО пристально мониторит ситуацию. За последние недели Россия приблизила тысячи подразделений в боевой готовности к украинским границам. Это - наибольшее увеличение российский войск со времени незаконной аннексии Крыма в 2014 году", - отметил генсек.
Кроме этого, Столтенберг заявил, что "значительное наращивание войск Россией не обосновано, необъяснимо и вызывает глубокую обеспокоенность".
"Россия должна положить конец этому военному наращиванию в и вокруг Украины, прекратить свои провокации и немедленно деэскалировать ситуацию", - подчеркнул генсек НАТО.
Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной. В частности, в Брянске и Воронежской области РФ и в оккупированный Крым.
В свою очередь в Кремле отреагировали на слова украинской стороны, отметив, что перемещение российских войск у границы с Украиной не должно беспокоить другие страны, поскольку они передвигаются исключительно по территории РФ для защиты своих границ.
Тем не менее европейское военное командование США решило усилить уровень наблюдения из-за стягивания Россией своих войск к границам Украины.
Впоследствии в Главном управлении разведки Министерства обороны заявили о повышенном уровне военной опасности учитывая взимания Россией своих войск к границам Украины.