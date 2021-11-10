Итоги СНБО: Зеленский записал видеообращение о COVID-19, ситуации на границе и тарифах

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

В частности, он призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев привиться против COVID-19 и заверил в готовности украинских военных к любому сценарию развития событий на границах. Об этом говорилось в его видеообращении, опубликованном в Facebook.

Как отмечается, Зеленский посоветовал гражданам вакцинироваться от коронавируса, чтобы избежать тяжелого течения болезни.

Кроме этого, он акцентировал внимание на готовности украинских военных к любому сценарию развития событий на границах Украины и в ситуации с энергетической безопасностью государства.

В то же время, глава государства проинформировал о результатах сегодняшнего заседания Совета национальной безопасности и обороны.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны на 10 ноября.

По словам последнего, на заседании СНБО было рассмотрен вопрос беженцев из стран Ближнего Востока, которые сейчас находятся на границе Беларуси с Польшей и Литвой, как приоритетное. Так, при необходимости будут задействованы силы теробороны.