Резников стал новым министром обороны: Рада поддержала представление президента

Алексей Резников Министерство по вопросам временно оккупированных территорий

За соответствующее решение проголосовали 273 народных депутата

Верховная Рада поддержала назначение Алексея Резникова на должность министра обороны. Соответствующая информация размещена на сайте парламента.

Как отмечается, за это решение проголосовали 273 народных депутата.

Примечательно, с назначением нового министра обороны уже поздравил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Верховная Рада поддержала назначение Алексея Резникова на должность министра обороны. Желаю успехов на новой должности", - отметил он в Telegram.

Напомним, с апреля 2016 года и до сентября 2018 года Резников работал заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам производства самоуправляющихся полномочий.

В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский назначил Резникова представителем Украины в Трехсторонней контактной группе. Также Алексей Резников был назначен 4 марта 2020 года на пост министра по реинтеграции.

3 ноября 2021 года Верховная Рада уволила с должности вице-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова.