Резников призвал ужесточить международные санкции против РФ из-за отказа освободить удерживаемых

По его словам, задержания крымских татар это "запредельный цинизм" России, ведь они произошли после обнародования доклада генсека ООН о положении с правами человека на полуострове

В Украине отреагировали на очередные обыски и задержания людей во временно оккупированном Крыму. В частности, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников призвал к усилению международных санкций против Российской Федерации, передает Министерство реинтеграции .

По его словам, задержания крымских татар, среди которых заместитель главы Меджлиса Нариман Джелялов, это "запредельный цинизм" России, ведь они произошли после обнародования доклада генсека ООН о положении с правами человека на полуострове.

"Нариман Джелялов был участником саммита "Крымской платформы". Обыски и задержания - это прямой ответ ООН и всему международному сообществу, что Россия в дальнейшем будет игнорировать и нарушать международное право. Это - пощечина всем, кто заявлял о необходимости защиты прав человека и поддержке Украины", - подчеркнул Резников.

Кроме того, он призвал международное сообщество применить свое влияние, чтобы немедленно освободить всех украинских удерживаемых в Крыму и в ОРДЛО.

"Отказ России освободить захваченных людей - это основание ужесточить международные санкции", - добавил министр.

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Напомним, Крымская правозащитная группа сообщила, что в Крыму после обыска помещения первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, российские силовики вывезли его в неизвестном направлении. Его вывезли из дома на синем Фольксвагене без номеров.