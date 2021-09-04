Резников призвал ужесточить международные санкции против РФ из-за отказа освободить удерживаемых
По его словам, задержания крымских татар это "запредельный цинизм" России, ведь они произошли после обнародования доклада генсека ООН о положении с правами человека на полуострове
В Украине отреагировали на очередные обыски и задержания людей во временно оккупированном Крыму. В частности, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников призвал к усилению международных санкций против Российской Федерации, передает Министерство реинтеграции.
По его словам, задержания крымских татар, среди которых заместитель главы Меджлиса Нариман Джелялов, это "запредельный цинизм" России, ведь они произошли после обнародования доклада генсека ООН о положении с правами человека на полуострове.
"Нариман Джелялов был участником саммита "Крымской платформы". Обыски и задержания - это прямой ответ ООН и всему международному сообществу, что Россия в дальнейшем будет игнорировать и нарушать международное право. Это - пощечина всем, кто заявлял о необходимости защиты прав человека и поддержке Украины", - подчеркнул Резников.
Кроме того, он призвал международное сообщество применить свое влияние, чтобы немедленно освободить всех украинских удерживаемых в Крыму и в ОРДЛО.
"Отказ России освободить захваченных людей - это основание ужесточить международные санкции", - добавил министр.
Напомним, Крымская правозащитная группа сообщила, что в Крыму после обыска помещения первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, российские силовики вывезли его в неизвестном направлении. Его вывезли из дома на синем Фольксвагене без номеров.