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Резников назвал условие для имплементации " формулы Штайнмайера"

Алексей Резников Facebook/Алексей Резников

В самой процедуре имплементации нет никаких проблем

Украина может пойти на имплементацию так называемой "формулы Штайнмайера" в свое законодательство, если это будет единственным условием для начала урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом агентству "Интерфакс Украина" сообщил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, для имплементации формулы надо вставить ее в текст закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который действует с 2015 года и продлевается каждый год.

"Нет никаких проблем. Если это единственное условие, я уверен Украина с удовольствием на нее пойдет", - отметил Резников.

Он также подчеркнул, что нюанс в том, что имплементацию "формулы Штайнмайера" должен обсуждать политическая подгруппа ТКГ, но российская сторона и приглашенные представители оккупационных администраций настаивают на том, что украинский закон об особом статусе Донбасса нужно переписать.

"Дилемма: или мы не должны их слушать, а взять и имплементировать "формулу Штайнмайера" - тогда не будет ли это считаться нарушением процедур "комплекса мер"? Это вопрос к нашим европейским партнерам - если вы просите нас имплементировать формулу на уровне главы государства-означает ли это, что надо прекратить соответствующие консультации в ТКГ? Что дальше? Что сделает Кремль в ответ для выполнения своей части минских соглашений? Вопрос риторический", - добавил Резников.

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Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил имплементацию так называемой формулы Штайнмайера по урегулированию ситуации на Донбассе однако при определенных условиях.

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