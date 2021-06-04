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Резиденции в Конча-Заспе и Пуще-Водице покидают первые 20 экс-чиновников, - СНБО

Алексей Данилов Фото из открытых источников

Среди них - бывшие министр образования и науки Дмитрий Табачник, министр юстиции Александр Лавринович и министр здравоохранения Лариса Богатырева

Резиденции в Конча-Заспе и Пуще-Водице покидают первые 20 бывших чиновников, среди которых экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник, экс-министр юстиции Александр Лавринович и экс-министр здравоохранения Лариса Богатырева. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге, трансляцию которого вел

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