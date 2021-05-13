Решмедилова о решении суда по делу Виктора Медведчука: Власть рассчитывала, что это будет легкая победа

Олександра Решмеділова Фото из открытых источников

Действующая украинская власть рассчитывала, наверное, что это будет легкая победа и своими обвинениями она сможет вытеснить оппонентов за пределы государства, но дальше будет самое интересное.

Такое мнение в эфире телеканала "Перший Незалежний" выразила политолог, аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова, комментируя сегодняшнее решение Печерского райсуда г. Киева об избрании председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

"Это то решение, которое позволяет на чашу весов не делать никаких перекосов. Чтобы не было обвинений, что суд у нас, условно, продажный, все куплено, все понятно, суд кому-то подыгрывает. Здесь не обвинишь. С другой стороны, также не обвинишь, что суд ручной и выполняет разнарядки. Конечно же, власть рассчитывала наверное, что это будет легкая победа. Что они смогут, первое, добиться того, чтобы вытеснить оппонентов за пределы государства и к досудебной плоскости не доходить. Второе, я думаю, что очень важно показать и западным партнерам, что незачем на нас давить с судебной реформой, у нас все в порядке, суды работают, да, это длительный процесс", - отметила она.

При этом Решмедилова добавила, что дальше будет самое интересное.

"Хорошо готовиться нужно как обвинению, так и стороне защиты, потому что именно вот эта тонкость игры самая интересная - у кого, условно, не дерниться глаз, у кого лучше подготовка и у кого аргументы более сильные", - сказала она, добавив, что апелляционный процесс заберет больше нервов.

Также Решмедилова отметила, что, судя по настроениям под зданием суда, возможно, кто-то думал, что оппозиция будет убегать, но все вопроси имели ответ.

"Это говорит о том, что вопрос публичен, что не надо ничего додумывать..", - резюмировала она.

Напомним, сегодня, 13 мая, в 13:00 началось заседание Печерского райсуда, где рассматривается дело председателя Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

Ранее адвокаты Виктора Медведчука Кирпичев К. Х. и Чередниченко Л. В. заявили, что действия Генеральной прокуратуры и ее главы - Ирины Венедиктовой в отношении председателя Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука - незаконны.

В ОПЗЖ отреагировали, на это правовое своеволие и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Сам Виктор Медведчук подчеркнул, что происходящее - политическая расправа за его принципиальную позицию.

"Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины", - подчеркнул оппозиционный политик.