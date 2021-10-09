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Решение о членстве Украины в НАТО лежит только в политической плоскости, - вицепремьер

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина

 РБК-Украина

Украина приняла специальное решение на заседании СНБО и продолжает работу над переходом на стандарты НАТО

Решение о вступлении Украины в НАТО на сегодня находится исключительно в политической плоскости. Об этом сообщила вицепремьер-министр Украины Ольга Стефанишина в интервью "Радио Свобода".

"Мы требуем такой стратегической ясности от НАТО. В 2021 году все государства члены НАТО подтвердили, что Украина будет в НАТО", - отметил она.

Стефанишин напомнила, что Украина приняла специальное решение на Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) и продолжает работу над переходом на стандарты НАТО.

"Мы уже используем огромный потенциал Программы расширенных возможностей, и, что самое важное, мы работаем с каждой столицей НАТО. Мы выстраиваем этот консенсус и используем все площадки. Но ситуация сложная", - отметила она.

По ее словам, решение о членстве Украины в НАТО лежит только в политической плоскости. Поэтому приоритетной задачей для Украины является формирование консенсуса и украинская сторона "в принципе неплохо движется в этом направлении".

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Ранее сообщалось, что Вооруженных силах Украины внедрили уже 303 нормативных документа Североатлантического альянса (НАТО). Об этом сообщил начальник управления двустороннего военного сотрудничества Главного управления военного сотрудничества и верификации ВСУ полковник Андрей Павелко

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