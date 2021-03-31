Репрессии Зеленского против оппозиции вызваны его неспособностью остановить войну на Донбассе, – американские СМИ

Владимир Зеленский на Донбассе Офис президента

Сайт Атлантического совета США опубликовал материал американского журналиста, в котором автор обращает внимание на резкие изменения в политике украинского Президента, и пытается разобраться в причинах очевидной трансформации бывшего комика, который до своего президентства неоднократно декларировал свои дружественные отношения с Кремлем.

"Когда два года назад Владимир Зеленский стал Президентом Украины, его избрание было во многом обязано обещаниям положить конец конфликту на Востоке страны. Многие сторонники Зеленского надеялись, что харизматичный комик и политический аутсайдер сможет преодолеть враждебность, отравлявшую двусторонние отношения с 2014 года, и достичь урегулирования", – говорится в публикации.

В отличие от "вокального патриотизма" своего предшественника Петра Порошенко, Зеленский зарекомендовал себя как "русскоязычная украинская знаменитость", у которой есть поклонники по всему бывшему СССР.

"Он хвастался дружественным к Кремлю послужным списком, неоднократно высмеивая символы украинской национальной идентичности на протяжении всей своей комедийной карьеры", – пишет американский журналист.

Также автор статьи напоминает, что до того, как Зеленский занялся политикой, многие его теле- и кинопроекты были ориентированы в первую очередь на прибыльный российский рынок, в то время как он лично провел значительную часть своей трудовой жизни в России, сотрудничая с российскими коллегами.

"На этом фоне недавние действия Зеленского тем более удивительны. В первые несколько месяцев 2021 года Президент Украины закрыл три украинских телеканала ("112 Украина", NewsOne и ZIK. – Ред.) и ввел санкции в отношении ближайшего украинского союзника Владимира Путина Виктора Медведчука. Он также нацелился на пророссийских депутатов в своей парламентской партии и занял заметно более резкий тон в своих публичных заявлениях относительно "российской агрессии" и евроатлантических амбиций Украины", – пишет американский интернет-ресурс.

"Что стоит за очевидной трансформацией Зеленского?", – задается вопросом автор статьи. И сам отвечает, что за последние два года неспособность украинского Президента договориться о мире, "вынудила Украину и международных партнеров страны признать неизбежность затяжной конфронтации".

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что надеется на то, что украинской власти хватит "трезвого ума", чтобы не допустить обострения противостояния и радикального нарушения режима прекращения огня на Донбассе. Парламентарий подчеркнул, что невыполнение Минских соглашений – это путь, который может привести к окончательной потере временно оккупированных территорий и тех граждан Украины, которые там проживают.