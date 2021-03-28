Репрессии Зеленского против оппозиции и нежелание президента соблюдать "Минск" привели к обострению конфликта на Востоке Украины, – Neizalezna

Владимир Зеленский Фото из открытых источников

В последний месяц наблюдается резкое обострение конфликта на Востоке Украины. Вопреки ожиданиям, международные наблюдатели сообщают, что ситуация продолжает накаляться, растет число обстрелов и жертв. Эксперты связывают это с санкциями официального Киева против председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, который долгое время был посредником в обмене пленными с непризнанными республиками. Об этом пишет один из самых популярных польских информационных интернет-порталов Neizalezna.

"На рубеже февраля и марта стало ясно, что обострение ситуации носит перманентный характер, и 19 февраля усугубление напряженности на Донбассе стало одной из тем заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины", – сообщает издание.

По мнению автора статьи, эскалация конфликта вызвана тем, что Владимир Зеленский не смог выполнить одно из основных своих предвыборных обещаний – урегулировать конфликт на Донбассе путем выполнения Минских соглашений и активного участия в переговорном процессе.

Кроме того, польский интернет-ресурс цитирует российского военного обозревателя Павла Фельгенгауэра, который считает, что в ближайшие месяцы обострение будет только усиливаться.

"Импульсом к обострению ситуации могут стать санкции, введенные Украиной в отношении Виктора Медведчука", – отмечает журналист.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что надеется: украинской власти хватит "трезвого ума", чтобы не допустить обострения противостояния и радикального нарушения режима прекращения огня на Донбассе. Парламентарий подчеркнул, что невыполнение Минских соглашений – это путь, который может привести к окончательной потере временно оккупированных территорий и тех граждан Украины, которые там проживают.