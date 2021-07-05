Ренат Кузьмин: СБУ сфабриковала экспертизы по делу Медведчука

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

В расследовании дел против председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука задействовано более сотни следователей. Украинская власть натравила на политика все имеющиеся в стране правоохранительные органы. Об этом заявил народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин, передает пресс-служба партии.

Парламентарий подчеркнул тот факт, что сотрудники правоохранительных органов причастны к фабрикации материалов против Медведчука.

"Представляете, если каждому дать лопату и вывести их в поле в чистое – они могли бы вспахать десятки гектаров. Нет же, они занимаются фабрикацией дел против Медведчука. Десятки экспертов задействованы в фабрикации материалов. Какие-то пленки придумали, чего вы только не увидите вокруг", – отметил Кузьмин.

По его словам, кроме силовиков, на лидера ОПЗЖ нападают представители власти, провластные СМИ, политики и псевдоэксперты.

"Депутаты с трибуны парламента несут ахинею какую-то, обвиняют Медведчука в чем угодно. Президент делает заявления, что Медведчук преступник. Против Медведчука используют СМИ, близкие к власти. Псевдожурналисты по заданию власти очерняют Медведчука, рассказывают о нем и его семье всякие небылицы. Различные дипломаты, какие-то послы "семерки большой", "восьмерки", "девятки", "десятки" обвиняют Медведчука, приветствуют его задержание, приветствуют закрытие телеканалов – какое-то всеобщее сумасшествие", – отметил Кузьмин.

По его словам, все эти действия спланированы и направлены на то, чтобы убрать с украинской политической арены оппозиционного политика за то, что он предлагает совершенно противоположный провластному курс развития страны.

"Напомню, дело Медведчука полностью базируется на экспертных заключениях. Но за кадром остается то, что эти экспертизы проводились явно незаконно органом, который подчиняется руководителю СБУ, экспертизы проводились с нарушением существующих научно-методических рекомендаций для проведения таких экспертиз. И, как установила группа защиты, эти экспертизы были сфабрикованы сотрудниками Службы безопасности", – констатировал народный депутат Украины.

Также Ренат Кузьмин сообщил, что по этому поводу есть обращение к генеральному прокурору относительно возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников СБУ и экспертов института судебных экспертиз Службы безопасности Украины.

"Расследование должно показать, кто, с какой целью, по чьей команде фабриковал дело против Медведчука", – добавил в заключение парламентарий.