Ренат Кузьмин: По мнению европейских юристов, уголовное преследование Виктора Медведчука в Украине противоречит стандартам правосудия ЕС

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Европейские юристы констатируют, что преследование украинской властью председателя политсовета "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука – это атака на европейские ценности и европейские устремления Украины. Об этом заявил народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в программе "По сути" с Денисом Жарких.

Парламентарий подчеркнул, что, по мнению европейских юристов, действия власти под руководством Президента Владимира Зеленского, направленные против Виктора Медведчука, недопустимы для государства, подписавшего Соглашение об ассоциации с ЕС.

"Европейские юристы, находясь там у себя, в далекой для нас Европе, видят этот произвол, происходящий в Украине. В Украине ‒ стране, которая подписала Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом и декларирует европейские ценности и стремление в ЕС. Так вот, европейские юристы констатируют: атака украинской власти на Медведчука ‒ это атака не на конкретного Виктора Владимировича Медведчука, это атака на европейские ценности и европейские устремления Украины. Это первое", – сказал Ренат Кузьмин.

Есть и второе: уголовное преследование Виктора Медведчука ‒ это явно политически мотивированные репрессии против лидера оппозиции, отметил нардеп.

"И третье. Действия власти, направленные на привлечение Медведчука к уголовной ответственности, явно, очевидно противоречат европейским стандартам правосудия. Именно это будут изучать европейские эксперты и адвокаты. И к команде адвокатов украинских присоединяются адвокаты немецкие, британские, французские. И именно эти три позиции они будут изучать", – констатировал Ренат Кузьмин.