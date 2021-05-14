Ренат Кузьмин: Никакого "обнуления" Медведчука не будет

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

За прессингом Медведчука стоит желание украинских властей таким изуверским образом унизить президента России, не сомневается один из бывших руководителей украинской прокуратуры, народный депутат Ренат Кузьмин. Об этом сообщает Украина.ру.

- Ренат Равельевич, почему, на ваш взгляд, у Медведчука начались проблемы, которых не было даже при Порошенко? Каковы причины? Месть Зеленского? Американский след?



— Этому есть несколько объяснений, включая и те, которые уже содержатся в ваших вопросах. К ним я бы ещё добавил желание украинских властей таким изуверским образом унизить президента России. Объясню. Всем известно, что президент России является крестным отцом дочери Медведчука, т.е. президент России и лидер украинской оппозиции — кумовья. Арест кума Путина, лишение его собственности, унизительная процедура надевания браслета, публичная дискредитация — все это бьет по фигуре российского президента больше, чем по самому Медведчуку.



Медведчук в данном случае оказался заложником геополитического противостояния России и Запада. А теперь вспомните арест Навального в России, требования западных политиков о его освобождении. Вспомнили? Как отреагировал президент России? Навальный до сих пор сидит.



Ситуация с Медведчуком может быть зеркальным ответом Запада Путину. Вот тут и украинская власть пригодилась. Не своими же руками Запад будет нападать на президента ядерной державы! Нет, конечно, руками украинской власти.



- Чем все закончится для Медведчука? Посадкой? Потерей бизнеса? Эмиграцией? Что будет с его политсилой?



— Медведчук будет бороться. Он не сбежит, не уедет, не сдастся. Он — настоящий патриот Украины, и он будет идти до конца. Его борьба с внешним управлением обязательно продолжится и будет успешной. А все уголовные обвинения, выдвинутые прокуратурой, обязательно будут сняты.

- Что Зеленский выигрывает от "обнуления" Медведчука?



— Никакого "обнуления" Медведчука не будет. Наоборот, Медведчук усилит своё влияние не только в Украине, но и за ее пределами. Уверен, он вполне способен возглавить протестное движение в Украине и занять место лидера сопротивления.



Зеленский в этой истории — просто исполнитель чужой воли, и в геополитическом противостоянии ему отведена именно такая незавидная роль. Вся эта история окончательно похоронит его стремительно падающие рейтинги, а вот Медведчук вполне сможет претендовать на лидерство в следующей президентской кампании.