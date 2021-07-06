Ренат Кузьмин: Медведчук знает, что судят не его, а каждого, кто знает цену этой власти

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Власть преследует народного депутата Украины, председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука за то, что одним из основных направлений его деятельности было возвращение Донбасса в Украину, возвращение мира в Украину. Но украинской власти, а точнее внешним силам, которые в действительности управляют страной, это невыгодно. Об этом заявил народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

Парламентарий подчеркнул, что Виктор Медведчук ‒ тот политик, который ни при каких обстоятельствах не менял своих убеждений.

"Когда его политические взгляды стали немодными, он просто ушел из политики. Он не верил политикам, которые пришли ему на замену. Просто хорошо знал им цену, знал больше, чем обманутые популистами граждане. Хорошо знал механизмы власти и к чему приведет политика громогласных крикунов", – констатировал Кузьмин.

Также он напомнил, что возвращение лидера ОПЗЖ в политику было обусловлено началом конфликта на Донбассе.

"Он помогает остановить военные действия, возвращает людей из плена, активно работает над возвращением Донбасса в Украину. Ему доверяет Европа и Россия. Он делает все для возвращения мира в Украину", – написал парламентарий.

Но, по мнению Рената Кузьмина, действующей власти невыгодно прекращение конфликта на Донбассе, и именно поэтому "политик, который так много сделал в вопросе достижения мира", сейчас находится под домашним арестом и обвиняется в государственной измене.

"Но этот политик не испугался. Он знает цену этим обвинениям. Он знает, судят не его, а каждого, кто знает цену этой власти. Хотят запугать не только его, но и миллионы граждан. Удачи вам, Виктор Владимирович! Мы не испугаемся!" – резюмировал Кузьмин.