Реализация "суда в смартфоне" в Украине под вопросом из-за нехватки средств и правовых коллизий

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Также эксперты говорят, что должной просветительской работы по вопросам использования системы "Электронный суд" доселе не велось

Внедрению "суда в смартфоне", который предполагает возможность отслеживать и подавать процессуальные документы в суд онлайн, может помешать скудная материально-техническая база судов, а также правовые коллизии. Об этом Ксения Цивирко пишет в материале "Фемида зашла в Сеть, или Как в Украине внедряют электронное правосудие" для 112ua.tv.

В судах не хватает средств на покупку сканеров и техники для проведения видеоконференций, оплаты услуг "Укрпочты" и даже интернета. В Винницком городском суде в феврале лежало около 10 тыс. не отправленных по адресу повесток, а без получения подтверждения о вручении документов суд попросту не может приступить к рассмотрению дела. Хроническое недофинансирование может застопорить внедрение и "суда в смартфоне".

Кроме того, есть проблемы и с работой необходимой для "суда в смартфоне" Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы. В 2017 году в рамках начатой ранее судебной реформы были внесены изменения в процессуальные кодексы (КАС, ГПК и ХПК) о внедрении ЕСИТС. Однако в силу они так и не вступили, поскольку система не была запущена к полноценной работе, а ключевой для судопроизводства документ - Положение о ЕСИТС — не был утвержден Высшим советом правосудия.

"ЕСИТС – это совокупность разрозненных локальных баз судов, государственных органов и учреждений, между которыми нет того самого заветного автоматизированного обмена данными", - пишет автор статьи.

Также эксперты говорят, что должной просветительской работы по вопросам использования системы "Электронный суд" не велось. Неизвестно, будет ли улажен этот вопрос теперь.

"Вдохновившись цифровыми достижениями "государства в смартфоне", власти решили загнать под обложку красивого интерфейса судебную систему, которая сейчас пребывает не в самом лучшем состоянии", - подчеркивает автор материала.

Также автор указывает, что каноничный "суд в смартфоне" должен позволить автоматически выносить решение, а не просто являться версией электронного документооборота, которая требует полноценного участия судьи. "Концепция развития искусственного интеллекта в Украине" предполагает, что при помощи ИИ действительно можно будет выносить судебные решения по делам незначительной сложности (по взаимному согласию сторон), а также проводить юридическую консультацию по типичным вопросам. Однако реализация такого суда планируется лишь в 2022 году.