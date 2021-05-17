Реакция Путина на политическое преследование Медведчука будет быстрой и максимально болезненной для Зеленского

Президент РФ Владимир Путин Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Реакция Владимира Путина на политической преследование лидера оппозиции Виктора Медведчука будет для Зеленского быстрой и максимально болезненной. На это указывают сразу несколько моментов. Так, российские СМИ отмечают, что внешние темы Путин комментирует очень редко и, зачастую, не сразу. А здесь российский президент практически сразу прокомментировал судилище против Медведчука и, к тому же, сделал это на Совете безопасности РФ. Такое мнение высказал блогер Владимир Шамин.

"Внешне Путин ни на секунду не показал, что его зацепил процесс в Украине против близкого для него человека. Но это личное, а Путин не из тех, кто демонстрирует свои эмоции. Его комментарий был довольно большим, даже по западным санкциям он высказывается короче. Путин очертил все красные линии, которые перешел Зеленский – закрытие оппозиционных каналов, давление на оппозиционные партии, зачистка политического поля от тех сил, которые пытаются решить конфликт на Донбассе мирным путем и наладить отношения с Россией. И четко назвал Запад покровителем этой политики украинских властей

"Это вопрос, который должен всегда находится в поле нашего внимания, и мы своевременно, должным образом, имея в виду те угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать...", - резюмировал Путин.

Как понимать эту фразу? Думаю, это даже не намек – это предупреждение прямым текстом. Россия будет реагировать на происходящее в Украине. Путин будет бить по болевым точкам Зеленского, прицельно и больно", - отмечает он.

"Как может ответить Путин? Вариантов много. Это может быть на Донбассе. Не забывайте, что у границы с Украиной до сих пор находятся российские войска. Это могут быть санкции. Россия все еще может сделать Украине больно в экономическом плане. Это могут быть зеркальные судебные процессы над украинскими гражданами в РФ. Уверен, Путин найдет наиболее болезненный для Украины вариант ответа", - написал блогер.

"Остается только задаться вопросом – а оно того стоило? Неужели политические интересы и маниакальное желание Зеленского переизбраться на второй срок превалируют над интересами всей страны? Для Зеленского – несомненно. А для украинцев?", - подчеркнул Шамин.