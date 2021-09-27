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Разумкова так и не пригласили на съезд "слуг народа", но он будет неподалеку

Дмитрий Разумков Пресс-Служба Верховной Рады

В те же дни Разумков будет находиться на западе Украины

За три дня до начала "Великой фракции "слуг народа" спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков так и не получил приглашения в Трускавца. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews со ссылкой на прессекретаря главы парламента Ольгу Туний.

"Приглашение не поступало, но не исключено, что председатель ВР будет в эти дни на Западной Украине, в частности во Львовской области", - заявила она.

Как известно, депутаты от "Слуги народа" проведут встречу в Трускавце.

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Ранее сообщалось, что спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что его до сих пор не пригласили на запланированные сборы парламентской фракции "Слуга народа" в Трускавце

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