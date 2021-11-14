Разумков заявил о давлении на нардепов, которые собираются войти в "Разумную политику"

Дмитрий Разумков РБК-Украина

Давление осуществляется со стороны представителей Офиса президента и руководства фракции "Слуга народа"

Народный депутат Дмитрий Разумков заявил о давлении со стороны представителей Офиса президента Украины и руководства фракции "Слуга народа" на политиков, которые собираются стать членами его межфракционного объединения "Разумная политика". Об этом экс-глава Рады сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Я знаю о том, что достаточно серьезное давление происходит и со стороны представителей Офиса президента, и со стороны руководства фракции ("Слуга народа" - ред.) непосредственно на людей. Кого-то уже уволили из руководителей подкомитетов, на кого-то осуществляется давление: "Если ты не выйдешь из межфракционного объединения, то мы уволим твоего родственника". Я думаю, что такие мелочные, низкие действия со стороны бывших коллег – это просто аморально", - отметил Разумков.

В то же время, он отдал должное "коллегам, которые сегодня рядом, что они стойко переносят все, как говорят в армии, "тяготы и лишения".

Ранее сообщалось, что бывший председатель Верховной Рады Украины, внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков создает в парламенте межфракционное объединение "Разумная политика".