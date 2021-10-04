Разумков заявил, что "слуги" отказались от обсуждения его отзыва с должности

В президентской фракции считают, что смысла в такой встрече нет

"Действительно, была предложена встреча фракции "Слуга народа" сегодня на 18:00 по инициативе, которая поступила от коллег, об отзыве с должности главы Верховной Рады. Я получил официальное письмо об отказе, что смысла в такой встрече нет", - отметил Разумков.

Он также добавил, что готов обсудить с другими депутатскими фракциями и группами свою работу за два года и услышать замечания и предложения.

"Подписные листы по просьбе сначала фракции, затем народного депутата Арахамии, были выданы. Да, как и обещали, в тот самый день. Я думаю, что всем хватило. Я видел в средствах массовой информации, что голосование может состояться во вторник-среду. Хотел бы всем напомнить, что мы живем с вами по регламенту. Процедуры, в том числе и отзыв с должности председателя Верховной Рады, проходят по регламенту, согласно 76, 77 статьям. Другого не будет. Пока я глава Верховной Рады, здесь будет работать закон", - подчеркнул спикер.

Разумков также прокомментировал информацию о "холодной регламентной войны" между ним и членами парламентской фракции "Слуга народа", отметив, что между ними действительно уже не первый месяц и не первый год идет война "за верховенство закона, демократию, свободу слова, европейские принципы и ценности, за которые нас с вами выбирали люди".

Напомним, ранее мы писали, что депутаты Верховной Рады от фракции "Слуга народа" решили начать сбор подписей за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. В свою очередь, спикер ВР отметил, что мешать коллегам не будет и пожелал плодотворной работы в Трускавце.

2 октября стало известно, что депутатская фракция "Слуга народа" уже собрала больше необходимых 150 подписей для инициирования отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.

Кроме того, на съезде "слуги народа" обсуждали, что глава парламента может потерять депутатский мандат. В частности, когда голосовали за Разумкова на должность председателя Верховной Рады, он написал заявление на выход из фракции. И у "слуг" до сих пор есть эта бумага.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию о вероятном увольнении с должности спикера Рады Дмитрия Разумкова. По его словам, спикер как "слуга" должен был поддерживать позицию партии в вопросе санкций или борьбы с олигархами, но он пошел другим путем. И подчеркнул, что Разумков отныне уже не является членом команды СН, а партийцы имеют к нему миллион вопросов.

К слову, ранее глава ВР рассказал, что собирается делать в случае своей отставки. При этом сам уходить с должности он не намерен.