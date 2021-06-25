Разумков заявил, что сейчас нет необходимости в досрочных президентских выборах

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков РБК-Украина

Он назвал четыре условия для досрочных выборов президента

В Украине есть возможности проведения досрочных президентских выборов, но в них нет необходимости. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на пресс-конференции.

Он отметил, что президент Владимир Зеленский не намерен сегодня покидать свою должность, потому что многое еще не сделано.

"Почему он должен уйти со своего поста, для меня это загадка. Логики в этом нет", - заявил Разумков.

Он рассказал о 4 аспектах, которые позволяют пойти на досрочные выборы:

по состоянию здоровья,

смерть,

импичмент,

отставка.

Напомним, президент Владимир Зеленский пока не готов сказать, будет ли баллотироваться на второй срок. Глава государства говорит, что этот вопрос зависит не от него.