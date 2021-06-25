Разумков заявил, что сейчас нет необходимости в досрочных президентских выборах
Он назвал четыре условия для досрочных выборов президента
В Украине есть возможности проведения досрочных президентских выборов, но в них нет необходимости. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на пресс-конференции.
Он отметил, что президент Владимир Зеленский не намерен сегодня покидать свою должность, потому что многое еще не сделано.
"Почему он должен уйти со своего поста, для меня это загадка. Логики в этом нет", - заявил Разумков.
Он рассказал о 4 аспектах, которые позволяют пойти на досрочные выборы:
- по состоянию здоровья,
- смерть,
- импичмент,
- отставка.
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Напомним, президент Владимир Зеленский пока не готов сказать, будет ли баллотироваться на второй срок. Глава государства говорит, что этот вопрос зависит не от него.