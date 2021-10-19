Разумков заявил, что не планирует присоединяться к другой политической силе

Дмитрий Разумков Пресс-Служба Верховной Рады

Он отрицал особые отношения с фракцией "Европейская Солидарность"

Бывший глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что не планирует входить в коллектив ни одной политической силы в Верховной Раде. Об этом он рассказал в интервью на телеканале "Наш".

"Разумков не будет в коллективе "Европейской Солидарности", так же, я думаю, не будет в коллективе никакой другой политической силы, которая представлена сегодня в парламенте. Вы знаете, что я неплохо общался со всеми фракциями и группами – это была моя задача как главы ВРУ, чтобы Рада продолжала работать нормально. И сейчас так же.

Да, действительно, я сейчас сижу, как говорится, на галерке, за фракцией "ЕС". Но давайте не будем читать всякую ересь в телеграм-каналах, а поднимем видео, как я прошелся по залу и подошел к каждой фракции, к Давиду Георгиевичу (Арахамии, – ред.), Петру Алексеевичу, к фракции ОПЗЖ – со всеми", – сказал он.

Ведущий телеканала сослался на фотографию из Telegram-канала, на которой видно, словно Разумков стоит рядом с Петром Порошенко в зале Верховной Рады. Разумков возразил, что имеет особые отношения с руководством партии "ЕС".

Напомним, ранее Дмитрий Разумков, которого отозвали с должности спикера Верховной Рады, рассказал, чем будет заниматься дальше.