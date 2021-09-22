Разумков заявил, что его не пригласили на собрание "слуг" в Трускавце
Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что его до сих пор не пригласили на запланированные сборы парламентской фракции "Слуга народа" в Трускавце. Об этом он заявил в интервью телеканала "Прямой".
"Нет, по состоянию на сегодня меня не приглашали на это совещание. Пригласят – обязательно приму участие, не пригласят – не возьму. Я же не хожу в гости без приглашения", – сказал спикер.
Отметим, что Разумков – первый номер избирательного списка президентской партии. В течение последних дней разгорается конфликт между ним и монобольшинством.
На фоне слухов о возможной отставке Дмитрия Разумкова 20 сентября внутренний конфликт "Слуги народа" вышел в публичную плоскость с обсуждением повестки дня на согласительном совете парламента.
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает действия Разумкова "некомандными", а советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что если конфликт будет расти, то "вмешается президент".
Ранее спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что никто из народных депутатов не обращался с предложением о его отставке.