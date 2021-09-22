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Разумков заявил, что его не пригласили на собрание "слуг" в Трускавце

Председатель Верховной Рады IX созыва Дмитрий Разумков

 Фото из открытых источников

Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что его до сих пор не пригласили на запланированные сборы парламентской фракции "Слуга народа" в Трускавце. Об этом он заявил в интервью телеканала "Прямой".

"Нет, по состоянию на сегодня меня не приглашали на это совещание. Пригласят – обязательно приму участие, не пригласят – не возьму. Я же не хожу в гости без приглашения", – сказал спикер.

Отметим, что Разумков – первый номер избирательного списка президентской партии. В течение последних дней разгорается конфликт между ним и монобольшинством.

На фоне слухов о возможной отставке Дмитрия Разумкова 20 сентября внутренний конфликт "Слуги народа" вышел в публичную плоскость с обсуждением повестки дня на согласительном совете парламента.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает действия Разумкова "некомандными", а советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что если конфликт будет расти, то "вмешается президент".

Новости по теме: Разумков обратится в антикоррупционные органы из-за слухов о подкупе голосов за отставку министров

Ранее спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что никто из народных депутатов не обращался с предложением о его отставке

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