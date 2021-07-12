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Разумков созывает внеочередное заседание ВР: На повестке дня легализация каннабиса

Глава ВРУ Дмитрий Разумков Верховная Рада

Всего нардепы рассмотрят 5 вопросов

Завтра, 13 июля, в 16:00 по инициативе президента Владимира Зеленского будет проведено внеочередное заседание парламента. Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и добавил соответствующий документ со своей подписью.

Всего на рассмотрение ВР будет вынесено пять законодательных инициатив по:
 
  • особенностям реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности № 3822;
  • криминализации контрабанды № 5420;
  • регулированию обращения медицинского каннабиса № 5596;
  • особенностям налогообложения предпринимательской деятельности е-резидентов № 5270;
  • совершенствованию деятельности Антимонопольного комитета Украины № 5431.

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Напомним, в начале июля Верховная Рада уже собиралась на внеочередные заседания по инициативе президента. Нардепы заявляли, что повестка дня будет насыщенной, поэтому они готовы работать допоздна.

 

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