Разумков созывает внеочередное заседание ВР: На повестке дня легализация каннабиса

Глава ВРУ Дмитрий Разумков Верховная Рада

Всего нардепы рассмотрят 5 вопросов

Завтра, 13 июля, в 16:00 по инициативе президента Владимира Зеленского будет проведено внеочередное заседание парламента. Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и добавил соответствующий документ со своей подписью.

Всего на рассмотрение ВР будет вынесено пять законодательных инициатив по: