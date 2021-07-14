Разумков созывает третье внеочередное заседание на этой неделе: Что на повестке дня

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков Лига.net

Собрание инициировали 156 народных депутатов

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков по требованию 156 народных депутатов созывает в среду, 14 июля, внеочередное заседание парламента. Об этом сам спикер сообщил в Facebook.

По его словам, начало собрания запланировано на 14:00. Всего в повестке дня два вопроса:

проект Закона о внесении изменений к Закону Украины "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений" в отношении гарантий прав украинских и иностранных инвесторов (рег. № 5141).

проект закона О внесении изменений в раздел XI "Переходные положения" Закона Украины "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции" (реестр. № 5440).

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К слову, на этой неделе планировали проведение двух внеочередных заседаний Верховной Рады: одно из них состоялось накануне, 13 июля, а другое назначено на четверг, 15 июля.