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Разумков созывает на четверг внеочередное заседание Рады: Что на повестке дня

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков РБК-Украина

Парламент рассмотрит четыре законопроекта относительно налогообложения и фискальной политики

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает внеочередное заседание парламента в четверг, 23 сентября в 16:00. Об этом сообщила пресс-секретарь спикера Ольга Туний в Facebook.

"Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве по требованию 165 народных депутатов внеочередного заседания парламента в четверг, 23 сентября, в 16:00. На повестке дня - четыре законопроекта, касающиеся вопросов налогообложения и фискальной политики", – говорится в сообщении.

Таким образом, народные депутаты на внеочередном заседании рассмотрят проекты законов:

  • №2644 "О внесении изменений к некоторым законодательным актов Украины относительно отмены норм, которые предусматривают усиление фискального давления путем расширения сферы применения регистраторов расчетных операций",
  • №2645 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно отмены норм, которые предусматривают усиление фискального давления путем расширения сферы применения регистраторов расчетных операций",
  • №3853 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно изменения подхода в определении объема доходов для применения упрощенной системы налогообложения"
  • №3993 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упрощения учета доходов физических лиц-предпринимателей".

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Как сообщалось ранее, Верховная Рада в четверг, 23 сентября, проведет внеочередное заседание для рассмотрения законопроектов относительно физических лиц-предпринимателей. Также парламент рассмотрит законопроект об отмене регистраторов расчетных операций.

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