Разумков созывает на четверг внеочередное заседание Рады: Что на повестке дня
Парламент рассмотрит четыре законопроекта относительно налогообложения и фискальной политики
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает внеочередное заседание парламента в четверг, 23 сентября в 16:00. Об этом сообщила пресс-секретарь спикера Ольга Туний в Facebook.
"Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве по требованию 165 народных депутатов внеочередного заседания парламента в четверг, 23 сентября, в 16:00. На повестке дня - четыре законопроекта, касающиеся вопросов налогообложения и фискальной политики", – говорится в сообщении.
Таким образом, народные депутаты на внеочередном заседании рассмотрят проекты законов:
- №2644 "О внесении изменений к некоторым законодательным актов Украины относительно отмены норм, которые предусматривают усиление фискального давления путем расширения сферы применения регистраторов расчетных операций",
- №2645 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно отмены норм, которые предусматривают усиление фискального давления путем расширения сферы применения регистраторов расчетных операций",
- №3853 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно изменения подхода в определении объема доходов для применения упрощенной системы налогообложения"
- №3993 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упрощения учета доходов физических лиц-предпринимателей".
Как сообщалось ранее, Верховная Рада в четверг, 23 сентября, проведет внеочередное заседание для рассмотрения законопроектов относительно физических лиц-предпринимателей. Также парламент рассмотрит законопроект об отмене регистраторов расчетных операций.