Разумков созывает два внеочередных заседания Рады

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков РБК-Украина

Всего на заседаниях рассмотрят 19 законопроектов

Два внеочередных заседания Верховной Рады состоятся во вторник, 30 марта. Глава парламента Дмитрий Разумков подписал два проекта распоряжений. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Только что подписал два распоряжения о проведении внеочередных заседаний парламента во вторник, 30 марта", - рассказал Разумков.

По его словам, первое внеочередное заседание начнется в 13:00 в связи с обращением президента Украины.

"На заседании среди прочих вопросов будет рассматриваться проект закона о предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19 (рег. № 5300)", - отметил глава Совета.

После него по инициативе 156 народных депутатов состоится следующее внеочередное заседание.

По словам главы ВР, всего депутаты рассмотрят 19 законодательных инициатив.

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Напомним, во время прошлого внеочередного заседания Верховная Рада намерена отменить переход на летнее время. Но законопроект не был поддержан большинством нардепов. Рада отправила документ на доработку ко второму чтению.