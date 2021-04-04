Разумков: Санкции должны применяться только для граждан другого государства

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков Лига.net

Санкции должны применяться только для граждан другого государства, к которым украинское правосудие физически не может дотянуться. Такое мнение в интервью "Цензор.НЕТ" выразил спикер Верховной Рады и член Совета национальной безопасности и обороны Украины Дмитрий Разумков, комментируя последние решения СНБО в ключе их законности и последовательности.

"Важно не то, как они будут выглядеть, важно, чтобы любые решения отвечали закону и были последовательными. Все очень просто: не знаешь, как поступать – поступай по закону. Берем закон, смотрим – и, исходя из этого, принимаем решение. Именно на этом основаны результаты моих голосований на заседаниях Совета безопасности и обороны.

Я считаю, что если мы говорим о гражданах другого государства, до которых украинское правосудие, извините за сленг, физически не может дотянуться – однозначно это должны быть санкции. Если же речь идет об украинских субъектах хозяйственной деятельности или гражданах Украины, и они нарушили наши законы, и тем более работают против нашей страны – то тут, не санкции нужно применять. Здесь правоохранители должны доработать весь процесс, а виновные – понести заслуженное наказание. Именно так предписывает действовать Уголовный кодекс Украины", - отметил он.

При этом Разумков добавил, что присутствует практически на всех заседаниях СНБО - за исключением тех ситуаций, когда они переносятся в последний момент и свою позицию как член СНБО высказывает публично за счет своих голосований.

"Считаю, что все должны действовать в рамках закона. Как лично я, так и все остальные. В том числе, и члены СНБО. Каждый – в пределах своей компетенции и тех возможностей, которые даны законом", - подчеркнул он.

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Кроме того, Разумков отметил, что СНБО не может быть инструментом внедрения в народные массы выгодной Офису Президента информационной повестки.

"Я действительно в недалеком прошлом – политтехнолог. А с другой стороны, я сегодня – глава Верховной Рады. И считаю, что ни один государственный орган не может быть использован для смещения акцентов восприятия обществом того или иного события. У каждого чиновника, у каждой институции – есть задачи, выполнение которых четко прописано законом. И ни в одном из этих законов не прописана PR-составляющая. Она если и есть, то в парламенте: слишком уж большое количество политиков на один квадратный метр", - сказал он.

Также Разумков убежден, что СНБО не может в ручном режиме пытаться имплементировать в общественную жизнь справедливость - причем в том виде, в каком ее понимают президент Зеленский и несколько людей из его окружения.

"Смотрите, справедливость не может быть справедливостью в восприятии кого-то. Справедливость – это верховенство права", - пояснил он.

Кроме того, по мнению спикера парламента, в решениях СНБО в отношении компаний, помимо национальной безопасности должна учитываться и инвестиционная привлекательность страны.

"Нужно понимать объем информации, которую на заседании СНБО давала непосредственно СБУ. С одной стороны, мы, конечно, должны учитывать интересы национальной безопасности, а это стратегический объект. С другой стороны, мы также должны принимать во внимание инвестиционную привлекательность страны. Потому что такие действия по-разному воспринимаются инвесторами. Как в Украине, так и за ее пределами", - резюмировал он.

Напомним, ранее спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, почему не голосовал 19 марта на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины за введение санкций на компании-недропользователи, и подтвердил, что 23 марта заседания СНБО, на котором якобы принималось решение о блокировании ряда российских сайтов, не было. В частности, он отметил, что санкции против компаний, которые имеют лицензии на разработку недр, не соответствуют украинскому законодательству.