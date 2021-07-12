Разумков предложил лишать нардепов мандата за вождение авто в нетрезвом виде

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков РБК-Украина

Спикер парламента хочет официально закрепить соответствующую норму в украинском законодательстве

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает необходимым закрепить в украинском законодательстве норму, которая позволяла бы лишать народного депутата мандата за управление автомобилем в нетрезвом виде. Об этом он сказав во время заседания согласительного совета парламента, которое транслировала РАДА.

"Закон должен быть один для всех... Сегодня в украинском законодательстве нет нормы, которая бы могла действительно очищать Верховную Раду от таких поступков (вождение нардепами транспорта в нетрезвом виде, - ред.), действий таких коллег. Я думаю, что нам также надо поработать в этом плане и, возможно, внести соответствующие изменения", - заявил Разумков.

В то же время, глава парламента напомнил, что уголовная ответственность и приговор по уголовному делу являются основанием для того, чтобы народный депутат сдал свой мандат.

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Напомним, 8 июля в центре Львова 32-летний народный депутат Александр Юрченко за рулем автомобиля Ford Mustang въехал в Volkswagen Jetta, а затем напал на его водителя. После ДТП нардеп пытался убежать на авто, но не смог, потому что дорога была заблокирована другими машинами, которые стояли в пробке. У Юрченко экспресс-тест на опьянение показал наличие MDMA, известного как "экстази".