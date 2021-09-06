Разумков оценил вероятность роспуска Рады и предостерег от нарушения действующего законодательства

Дмитрий Разумков Пресс-Служба Верховной Рады

Спикер ВР убежден, что сейчас законных оснований для роспуска парламента нет

Глава Верховной Рады IX созыва Дмитрий Разумков оценил вероятность роспуска Рады и предостерег от нарушения действующего законодательства. Об этом он сообщил на брифинге, который транслирует телеканал "Перший Незалежний".

"Вы знаете мои подходы – я иду по законам. Есть статья 90 Конституции Украины, где четко предусмотрена возможность досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины. Это или не сформирована коалиция, сегодня коалиция есть, я думаю, что ни у кого вопросов не возникает.

Второй вопрос связан с тем, что Рада не смогла собраться на свое пленарное заседание в течение 30 дней. Ни разу за каденцию IX созыва Верховной Рады Украины такого не произошло", – заявил он.

По словам Разумкова, для того, чтобы не было манипуляций есть решение – разъяснения Конституционного суда от 19 мая 2004 года, где четко определено, что такое "не смогла начать свою работу".

"Если быть совсем откровенными, то по секрету вам скажу, что эта норма вообще не работающая, потому что согласно действующего сегодня регламента достаточно одного народного депутата в стенах Верховной Рады для того, чтобы открыть заседание, заслушать час вопросов к правительству и закрыть заседание.

Это у главы Верховной Рады, потому что для того, чтобы начать заседание нет необходимости иметь кворум в зале Верховной Рады, то есть 226 народных депутатов. Поэтому эта норма по состоянию на сегодня просто мертва", – подчеркнул чиновник.

Он подчеркнул, что закон о Кабмине статья 10 говорит о том, что он правомерен, если две трети членов Кабинета министров Украины приняли присягу перед ВРУ.

В частности там не определено их количество и не определены Министерства.

"Я очень надеюсь, что коллеги, советники, другие участники этого процесса не будут вводить президента в заблуждение и толкать его на нарушение действующего законодательства, тем более Конституции", – сообщил Разумков.

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Напомним, ранее глава Верховной Рады IX созыва Дмитрий Разумков сообщил, что по вопросу "формулы Штайнмайера" – сегодня нет предложений к изменениям в законодательство, в которых была бы она изображена. В отличие от "формулы Штайнмайера" Минские договоренности имеют четкий алгоритм действий, утверждает спикер ВР.