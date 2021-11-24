Разумков объяснил свое голосование на СНБО по санкциям

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков УНИАН

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, воздержавшийся во время голосования за введение санкций против телеканалов "112. Украина", NewsOne и ZIK, объяснил, почему на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 19 февраля поддержал санкции против Виктора Медведчука и других физических и юридических лиц, хотя и высказал для этого особое мнение.

По словам Разумкова, на последнем заседании СНБО он поддержал введение санкций, поскольку в списке кроме граждан Украины были также и граждане РФ, пишет DW. В то время как в решении СНБО о введении санкций против телеканалов речь шла только о гражданине Украины, а нормы закона о санкциях прописаны так, что не могут распространяться на украинских граждан.

"Да, действительно, это было так. Почему? Потому что это решение касалось и граждан Украины, и граждан Российской Федерации. И вы знаете о моем первом голосовании (когда Разумков воздержался во время голосования за введение санкций против трех телеканалов, - ред.). Это касается правовой позиции. Нравится она нам или не нравится, но она должна быть правовой независимо от того, где решение принимают - в Верховной Раде, на заседаниях СНБО или в любом другом ведомстве", - заявил Разумков в интервью агентству "Интерфакс-Украина", фрагменты которого обнародованы в среду, 24 февраля.

По словам Разумкова, именно поэтому он и очертил свою позицию: если идти по пути санкций, то параллельно нужно идти по судебному пути или внести изменения в закон о санкциях.

"Нам нужно (...) изменить закон о санкциях, чтобы ни у кого не было разночтений и чтобы такие полномочия были в полном объеме в СНБО. И тогда это было бы действенным механизмом", - сказал Разумков.

Он обратил внимание на существование мнения о возможности применять санкции наравне с иностранными гражданами к украинцам, связанным с террористической деятельностью.

"Но если мы поднимем с вами стенограмму заседания Верховной Рады, когда рассматривали закон о санкциях (август 2014 года, - ред.), то там четко звучит формулировка, что на граждан Украины санкции не распространяются", - резюмировал глава Верховной Рады.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 19 февраля ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе народного депутата Украины от "Оппозиционной платформы - При жизни" Виктора Медведчука и его супруги, телеведущей Оксаны Марченко, а также нескольких граждан РФ. "За" санкции проголосовали все члены СНБО, но один с небольшим замечанием. Впоследствии в СМИ появились сообщения, что замечание высказал Дмитрий Разумков.