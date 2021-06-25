Разумков о "стене" на Донбассе: Вопрос территориальной целостности нельзя выносить на референдум

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков РБК-Украина

К тому же, по словам Разумкова, проведение референдума обойдется бюджету Украины минимум в два миллиарда гривен

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал недавнее заявление Владимира Зеленского о вынесении на референдум вопроса о возможности отделения оккупированного Донбасса стеной.

"Вопрос территориальной целостности страны нельзя выносить на референдум. Это запрещает закон О референдуме. Допустим лишь вопрос замораживания конфликта", - цитирует его "Политика Страны".

Впрочем, сам спикер парламента не видит в этом смысла.

"Если мы заморозим этот процесс, вернуть (оккупированные территории, - ред.) будет еще труднее", - отметил он.

К тому же, по словам Разумкова, проведение референдума обойдется бюджету Украины минимум в два миллиарда гривен.

"История об отделении - не работающая, я думаю, что украинский народ точно не поддержит любые вопросы, связанные с тем, что мы потеряем Крым или часть украинского Донбасса", - добавил он.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае провала переговоров по Донбассу оккупированную территорию могут оградить "стеной", но этот вопрос будет выноситься на референдум.