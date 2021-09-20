Разумков обратится в антикоррупционные органы из-за слухов о подкупе голосов за отставку министров

Дмитрий Разумков Пресс-Служба Верховной Рады

По его словам, якобы за "некоторые отставки" в Раде предлагают по "50-100 тысяч" гривен

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал о слухах, что народным депутатам предлагают по 50-100 тысяч гривен за поддержку "некоторых отставок" во власти. Он попросил антикоррупционные органы проверить эту информацию. Об этом спикер заявил во время заседания согласительного совета, которое транслировал канал "Перший Незалежний".

"Мы сегодня видим много слухов, много сплетен, много информации в СМИ, существуют какие-то разговоры - кто-то кому-то предлагает 50-70-100 тысяч за голос за некоторые отставки. Я не совсем понимаю, в каких кабинетах это происходит и кто ведет такие переговоры, но это точно негативно влияет на деятельность и на имидж Верховной Рады", - подчеркнул Разумков.

Также он отметил, что "на фоне всего прочего, что иногда происходит с нашими коллегами", такая информация точно депутатам не добавляет баллов.

"Я лично почти уверен, что это не соответствует действительности, но прошу антикоррупционные органы проверить эту информацию", - резюмировал глава парламента.

Новости по теме: Разумков о вероятности своей отставки: Никто из нардепов не инициировал отзыв

Напомним, ранее председатель Верховной Рады IX созыва Дмитрий Разумков заявил, что в Кабинете министров Украины могут быть отставки в частности, в добровольно-принудительном порядке. По его словам, в правительстве есть министры, к которым есть вопросы, а к некоторым – и у него лично.