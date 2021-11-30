Разумков заявил, что не создает партию вместе с Аваковым, Гройсманом и Яценюком

Дмитрий Разумков Пресс-Служба Верховной Рады

По его словам, у них есть свои партии, они занимаются партстроительством

Бывший глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков опроверг информацию о создании политической партии вместе с бывшим министром внутренних дел Арсеном Аваковым, экс-премьер-министрами Владимиром Гройсманом и Арсением Яценюком. Об этом он сказал в кулуарах парламента во время общения с журналистами.

"Партию точно буду строить, не только я, но и команда. Приглашать буду всех. Возвращаясь к вопросам по конкретным персоналия, то у них есть свои партии, они занимаются партстроительством. Каких-то дополнительных переговоров с Аваковым, Яценюком, Гройсманом или другими политиками у меня не было", - сообщил экс-спикер.

Ранее сообщалось, что бывший председатель Верховной Рады Украины, внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков создает в парламенте межфракционное объединение "Разумная политика".

Позже он опубликовал список нардепов, которые вошли в новое объединение. В него вошли 25 народных депутатов, из которых 19 "Слуг народа", 2 от "Батькивщины", внефракционная и недавно исключенная из "слуг" Людмила Буймистер и 3 депутата-мажоритарщика, включая самого Разумкова.