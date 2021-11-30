home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Политика Читати новину українською

Разумков заявил, что не создает партию вместе с Аваковым, Гройсманом и Яценюком

Дмитрий Разумков Пресс-Служба Верховной Рады

По его словам, у них есть свои партии, они занимаются партстроительством

Бывший глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков опроверг информацию о создании политической партии вместе с бывшим министром внутренних дел Арсеном Аваковым, экс-премьер-министрами Владимиром Гройсманом и Арсением Яценюком. Об этом он сказал в кулуарах парламента во время общения с журналистами.

"Партию точно буду строить, не только я, но и команда. Приглашать буду всех. Возвращаясь к вопросам по конкретным персоналия, то у них есть свои партии, они занимаются партстроительством. Каких-то дополнительных переговоров с Аваковым, Яценюком, Гройсманом или другими политиками у меня не было", - сообщил экс-спикер.

Новости по теме: Разумков заявил о давлении на нардепов, которые собираются войти в "Разумную политику"

Ранее сообщалось, что бывший председатель Верховной Рады Украины, внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков создает в парламенте межфракционное объединение "Разумная политика"

Позже он опубликовал список нардепов, которые вошли в новое объединение. В него вошли 25 народных депутатов, из которых 19 "Слуг народа", 2 от "Батькивщины", внефракционная и недавно исключенная из "слуг" Людмила Буймистер и 3 депутата-мажоритарщика, включая самого Разумкова.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Правительство назначило нового временного главу Государственной налоговой службы Кабмин разрешил начать деятельность Бюро экономической безопасности Кабинет министров изменил правила проведения ВНО Кабмин согласовал снятие санкций с двух экс-депутатов Верховной Рады Крыма

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект