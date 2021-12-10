Разрыв между "Слугой народа" и ОПЗЖ сокращается на выборах в Раду, - опрос

Верховная Рада Украины Фото из открытых источников

18,9% опрошенных Украинской социологической группой проголосовали бы на выборах в Верховную Раду за партию "Слугу народа", 16,9% - за "Оппозиционную платформу - За жизнь", 15,4% - за "Европейскую солидарность".

Об этом свидетельствуют результаты опроса.

Респондентов спросили, за кого бы они проголосовали, если бы парламентские выборы проходили в следующее воскресенье.

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Среди определившихся опрошенных, кроме указанных кандидатов, 11,2% проголосовали бы за Всеукраинское объединение "Батьківщина", 5,6% - за "Силу и честь" и 5,3% - за партию Дмитрия Разумкова.

Остальные партии, согласно опросу, не преодолевают 5%-ный барьер для прохождения в парламент.

Так, за "Украинскую стратегию Гройсмана" - 3,6%, за Радикальную партию Олега Ляшко - 3,4%, по 3,2% отдали бы голоса за "Наши" и за Партию Шария, за "Всеукраинское объединение "Свобода" - 2,9%,

2,7% опрошенных отдали бы свои голоса за УДАР Виталия Кличко, 2,4% - за партию Сергея Притулы, за "Голос" - 1,3%.

Остальные партии не набрали 1%.

1,7% проголосовали бы за другую партию.

Опрос проводился с 1 по 8 декабря, были опрошены 1 206 совершеннолетних респондентов во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий, методом личного интервью (face-to-face).

Статистическая погрешность выборки не превышает 3%.